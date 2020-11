Notizie Milan – Szoboszlai, la concorrenza fa sul serio

MILANO – Dominik Szoboszlai è sempre al centro delle indiscrezioni di mercato, con il Milan sempre alla finestra per il talento ungherese. Non ci sono solo i rossoneri però, secondo quanto riporta la Bild infatti, Il Lipsia, altra squadra della galassia Red Bull, avrebbe intenzione di chiudere già a gennaio per il classe 2000. La concorrenza quindi è agguerrita e fa sul serio, il giocatore continua a convincere con il Salisburgo e un passaggio nell’altra squadra della Red Bull, non è un’ipotesi così remota.