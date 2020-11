Notizie Milan – Stefano Pioli, lavoro a distanza per il tecnico rossonero

MILANO – Stefano Pioli è ancora positivo al Covid-19 e non può seguire da vicino il suo Milan. In ogni caso l’allenatore rossonero lavora da casa, come riporta il Corriere dello Sport. Droni e video live, la dirigenza infatti gli ha messo ha disposizione mezzi tecnologici per essere comunque vicino ai suoi giocatori, soprattutto nelle sedute di allenamento. C’è la fida al Napoli da preparare, un big match che dirà quanto il Diavolo sia pronto per competere in alto. Nonostante quindi l’isolamento Stefano Pioli rimane vicino al suo Milan, una situazione figlia anche del momento di emergenza data dalla pandemia.