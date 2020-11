Notizie Milan – Stefano Pioli e i rossoneri rivalutati: ecco chi sono

ULTIME NOTIZIE MILAN

MILANO – La Gazzetta dello Sport, parlando del Milan di Stefano Pioli, si è concentrata anche sui giocatori che il tecnico rossonero è riuscito a rivalutare, fin dal suo arrivo a Milanello. Tra questi spicca sicuramente Kessie. Che oggi è ampiamente uno dei leader del Diavolo. Non c’è solo l’ivoriano però, anche Alexis Saelemaekers è sicuramente uno dei calciatori che sta godendo del lavoro di Pioli. Così come Rafael Leao, che sta finalmente convincendo, anche se adesso serve trovare maggiore continuità. I lampi del portoghese però, in questo inizio di campionato, sono stati fondamentali e hanno permesso al Milan di portare a casa risultati importantissimi, come l’ultimo derby.