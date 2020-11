Notizie Milan – SportMediaset, nome nuovo per la difesa rossonera

MILANO – SportMediaset è tornato a parlare del Milan e del prossimo mercato di gennaio. Il club rossonero infatti è sempre alla ricerca di un difensore centrale e negli ultimi giorni sono stati accostati al Diavolo diversi calciatori. L’ultimo lo ha fatto proprio la fonte parlando dell’interesse del Milan per Nikola Maksimovic del Napoli. Bisognerà però fare i conti anche con l’Inter dato che il giocatore piace molto anche a Antonio Conte. Si profila quindi un nuovo derby di mercato? Difficile dirlo ora dato che per il momento è soltanto un semplice interessamento sia per il Milan, che per l’Inter.