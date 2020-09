Notizie Milan – Soumaré potrebbe essere un ottimo colpo

MILANO – Il Milan si fa sempre più sotto nel mercato! L’obiettivo principale della dirigenza rossonera, in questo momento, è quello di trovare un centrocampista per rinforzare la rosa di mister Pioli. Il nome più caldo rimane sempre quello di Tiémoué Bakayoko, trattato ormai da settimane: i contatti con il Chelsea, però, sembrano essersi bloccati e, per questo, i diavoli hanno iniziato a guardarsi intorno.

Tra le possibili alternative individuate, spicca quella che porta il nome di Boubakary Soumaré, centrocampista classe ’99 del Lille. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il giovane francese potrebbe essere un ottimo colpo per il Milan, soprattutto per due fattori: l’ingaggio e l’età. Infatti, il giocatore non avrebbe un contratto troppo elevato e il fatto che abbia solo 21 anni potrebbe essere un grande vantaggio per i rossoneri, che punterebbero su di lui anche in prospettiva. L’unico problema potrebbe essere il prezzo del cartellino fissato dal club transalpino, che si aggira attorno ai 30 milioni; la società rossonera, però, potrebbe abbassare il costo nel corso delle trattative.