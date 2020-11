Notizie Milan – Sospiro di sollievo Calhanoglu: tampone negativo

MILANO – Arriva una buona notizia per il Milan. Il caso Vida aveva messo in apprensione i rossoneri e non solo. Il difensore croato infatti è sceso in campo nella partita tra Croazia e Turchia, positivo al Covid-19, per poi essere sostituito in fretta e furia nel secondo tempo. In campo c’era anche Hakan Calhanoglu, che è stato subito sottoposto ad un nuovo tampone, così come tutti i giocatori presenti, gli allenatori e i membri dello staff delle due nazionali. Esito negativo e il Diavolo può tirare un sospiro di sollievo. Una leggerezza che poteva costare davvero cara.