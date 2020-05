Notizie Milan – sorriso rossonero: Boga è tutto del Sassuolo!

MILANO – Gianluca Di Marzio ha riportato una notizia di mercato che ha acceso gli entusiasmi e la fantasia dei tifosi del Milan. Il Sassuolo è riuscito a trovare l’accordo con il Chelsea per Boga. L’esterno offensivo adesso è tutto dei neroverdi, grazie ad un esborso maggiore della società italiana nei confronti del club inglese. In questo modo è stata eliminata la clausola in favore dei Blues, che potevano riportare il giocare in Premier League, a fronte di un’offerta da 16 milioni di euro.

Jeremie Boga è finito nei radar del Milan, ma l’incognita Chelsea era sempre dietro l’angolo. Adesso invece per portarlo a Milanello bisognerà trattare solo con il Sassuolo. I neroverdi per il loro attaccante chiedono una cifra tra i 20 e i 25 milioni di euro.

