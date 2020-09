Notizie Milan – Smentito l’interesse della Lazio per Paquetà

MILANO – Il Milan rimane sempre al centro del calciomercato estivo! I rossoneri stanno piazzando colpi importanti in entrata e rimangono comunque attivi anche in uscita, con alcuni loro giocatori entrati nel mirino di diversi club di Serie A. Uno di questi è Lucas Paquetà, su cui sembrava essere forte l’interesse della Lazio.

Tuttavia, nella giornata di oggi, TuttoSport ha smentito l’interessamento dei biancocelesti per il brasiliano. La società rossonera non vorrebbe privarsi del giovane centrocampista o, per lo meno, non sarebbe disposta ad accettare offerte inferiori ai 25 milioni di euro. La società capitolina, dal canto suo, non sarebbe propensa a spendere una tale cifra per Paquetà e, di conseguenza, le indiscrezioni dei giorni scorsi su un suo possibile interesse sono state smentite.