Notizie Milan – Silvestri: “Il mio idolo Dida, simpatizzavo per i rossoneri”

MILANO – Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Marco Silvestri, ha parlato anche della sua infanzia, del Milan e dei suoi idoli. Ecco che cosa ha detto l’estremo difensore dell’Hellas Verona:

“Sono cresciuto in un famiglia milanista e quindi anch’io simpatizzavo per i rossoneri, il mio idolo infatti era Dida. E’ stata una grande emozione per me incontrarlo a San Siro, mi ha fatto anche i complimenti. Un ricordo? Dudek con il Liverpool. Me la ricordo belle quella finale, mi diede molto fastidio perché a ogni tiro veniva molto, molto avanti, e già allora il portiere doveva stare fermo sulla linea“.