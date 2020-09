Notizie Milan – Si vuole chiudere in breve per il vice Gigio

MILANO – Il Milan continua la sua caccia sul mercato! I rossoneri stanno rinforzando tutti i reparti del campo, per regalare a mister Pioli una squadra super competitiva, che possa regalare ai tifosi e alla società grandissime soddisfazioni. L’obiettivo non dichiarato della prossima stagione, infatti, è quello di tornare finalmente nell’Europa che conta. Per questo, la dirigenza si sta muovendo anche per trovare un secondo portiere di livello.

Secondo quanto riportato da TuttoSport, la società rossonera vorrebbe chiudere in breve per il vice di Gigio Donnarumma. Nelle ultime ore si sono fatti diversi nomi: da Asmir Begovic ad Andrea Consigli, passando per Marco Sportiello e il brasiliano Neto. Il Milan vuole portare a termine questa pratica in beve tempo, per regalare all’allenatore un’alternativa valida tra i pali.