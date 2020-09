Notizie Milan – Si prosegue ad oltranza per Bakayoko

MILANO – Continua a procedere con pazienza il Milan! Dopo aver messo a segno i primi colpi sul mercato, la società rossonera sta andando avanti nel suo lavoro per rafforzare la squadra di mister Pioli. Adesso gli occhi sono puntati tutti su un nome che circola dalle parti di Milanello ormai da tempo: si tratta di quello di Tiémoué Bakayoko, che la dirigenza vuole riportare in Italia dal Chelsea.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, si sta proseguendo ad oltranza nella trattativa per il giocatore francese. Infatti, nei giorni scorsi sembrava esserci stato un raffreddamento nei rapporti tra i diavoli e i Blues, a causa delle richieste di sconto da parte dei milanisti: i londinesi non sembrano intenzionati ad abbassare il prezzo del cartellino del centrocampista e continuano a chiedere più di 30 milioni per il riscatto. Il Milan, tuttavia, continua a trattare ad oltranza, facendosi forte dalla volontà del calciatore di vestire di nuovo la maglia rossonera.