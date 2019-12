Notizie Milan – Si pensa anche al centrocampo: due nomi sul taccuino

MILANO – Il mercato di gennaio è molto vicino e il Milan intende puntellare l’organico con un rinforzo in tutti i reparti. Le priorità sono un difensore (prima scelta Todibo) e un attaccante (resta viva la pista Ibra e c’è il sogno Haaland), ma il club si sta guardando attorno anche per un centrocampista. Non è escluso che, con l’arrivo di una pedina in mezzo al campo, mister Pioli decida di cambiare modulo, passando al doppio regista davanti alla difesa. Stando a Tuttosport, in cima alla lista dei desideri ci sarebbero Stanislav Lobotka, classe ’94 in forza al Celta Vigo e seguito in passato dal Napoli, e Sander Berge, classe ’98 di proprietà del Genk.