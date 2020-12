Notizie Milan – Si lavora al rinnovo di Kessie e il suo valore cresce

MILANO – Le ottime prestazione di Franck Kessie con il Milan sono valse al giocatore l’apertura delle trattative per il rinnovo contrattuale nonostante il suo accordo con i rossoneri sia in scadenza nel 2022. La dirigenza vuole blindare il suo centrocampista il prima possibile. Non c’è solo il rinnovo però, la Gazzetta dello Sport ha riportato anche come il valore dell’ex Atalanta sia cresciuto nell’ultimo periodo. Dai 28 milioni di euro per il prestito biennale, cifra spesa dal Milan per mettere le mani sul giocatore, ai 40 attuali. Sintomo dell’ottimo momento di Kessie, oggi uno dei leader della squadra di Stefano Pioli.