MILANO – (ANSA) Paulo Fonseca lo ha aspettato per tutto il mercato e con ogni probabilità dovrà rimandare ancora la convocazione di Chris Smalling. L’inglese, infatti, ha riportato una lieve distorsione del ginocchio sinistro. Oggi farà lavoro individuale e le sue condizioni verranno valutate giorno per giorno. Difficile vederlo domenica in campo contro il Benevento. (ANSA).