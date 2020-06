Notizie Milan – Si ferma Higuain, a rischio per il match contro i rossoneri

MILANO – Gonzalo Higuain è a rischio per il prossimo match in programma tra Juventus e Milan, nella semifinale di ritorno della Coppa Italia. L’attaccante argentino si è fermato oggi durante l’allentamento dei bianconeri, alla Continassa. Il motivo dello stop è legato a un dolore acuto alla gamba. Nelle prossime ore il calciatore si sottoporrà agli esami strumentali di rito, per verificare se l’attaccante abbia riscontrato uno stiramento muscolare. Un’eventualità che farebbe saltare a Higuain l’incontro con la sua ex squadra e che dovrebbe far rivedere i piani a Maurizio Sarri. Il tecnico dei bianconeri aveva intenzione di schierare il tridente pensate, contro gli uomini di Stefano Pioli.

