Notizie Milan – Shevchenko: “Il Milan è nel mio cuore”

MILANO – Andriy Shevchenko, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha parlato del Milan e di quello che dovrebbe aspettarsi la squadra rossonera dalla prossima stagione. Ecco cosa ha detto:

“Il Milan è nel mio cuore. Si è rafforzato rispetto all’anno scorso, ma credo che sia ancora presto per parlare di scudetto. Il vero obiettivo è il ritorno in Champions, anche perchè i rossoneri devono confermare confermare quanto di buono fatto l’anno scorso, nonostante una stagione complicata. Il Milan può tornare tra i grandi, ma molto dipende da questa stagione, che p cruciale per il futuro della squadra“.