Notizie Milan – Shevchenko costretto a convocare il preparatore dei portieri

MILANO – Notizia davvero curiosa quella che riporta Tuttosport. L’Ucraina si ritrova senza portieri in vista dei prossimi impegni e questo a causa del Coronavirus. Pyatov, Lunin e Pankiv tutti e tre positivi al Covid-19, mercoledì 7 ottobre, contro la Francia, giocherà Bushchan, ma se qualcosa andrà storto al subentrerà Oleksander Shovkovskiy. L’estremo difensore ha dato l’addio al calcio nel 2016 ed oggi fa il preparatore dei portieri, tra l’altro era in campo nel 2006 contro l’Italia nella semifinale mondiale. Una scelta inevitabile, quella di Shevechenko, vista la situazione di emergenza. per una sera a 45 anni Shovkovskiy è pronto a rimettersi in gioco.