Notizie Milan – Serginho a colloquio con la dirigenza per il futuro di Duarte

MILANO – C’è Serginho a Casa Milan, l’ex calciatore del Milan ha incontrato la dirigenza rossonera per parlare del futuro di Leo Duarte. Il calciatore, arrivato un anno fa dal Flamengo, sembra essere in uscita, ma il suo dovrebbe essere un addio temporaneo visto l’investimento fatto nella scorsa sessione di mercato estivo. Il Diavolo, inoltre, starebbe cercando anche di fare spazio per un nuovo centrale, i preferiti sono Pezzella e Milenkovic. Nelle prossime settimane potrebbero esserci grandi novità, l’ipotesi più plausibile per ora è il ritorno in patria, dove Duarte ha molto mercato. Il Milan lavora ad una cessione, con un occhio rivolto ad una futura entrata.