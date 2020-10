Notizie Milan – Serge Aurier, ecco perché non è saltato il suo arrivo

MILANO – I rossoneri infatti nell’ultima sessione estiva hanno inseguito a lungo Serge Aurier, il calciatore però non è mai arrivato a Milano. Troppo pochi i 15 milioni di euro messi sul piatto per l’ivoriano da parte del Diavolo. Gli Spurs ne volevano almeno 20. Il Milan ha di conseguenza deciso di puntare su Diogo Dalot in quel ruolo, viste le difficoltà riscontrate nel trovare un accordo con il Tottenham per l’ivoriano. Il laterale portoghese è arrivato a Milanello, dal Manchester United, sulla base del prestito secco fino a fine stagione.