Notizie Milan – Senza Ibra Pioli pensa al cambio di modulo

MILANO – Secondo quanto riporta Sportmediaset, Stefano Pioli starebbe pensando ad un nuovo cambio di modulo per il suo Milan. L’infortunio di Ibrahimovic ha costretto il tecnico rossonero a rivedere i suoi piani, in vista della possibile ripartenza della Serie A.

Ritorno alle due punte. Lo svedese starà fuori per un mese e il peso dell’attacco del diavolo non potrà essere solo sulle spalle di Leao, che a questo punto diventerà fondamentale per le ambizioni europee della sua squadra. Accanto al portoghese dovrebbe giocare Ante Rebic, mentre il post sulla fascia sinistra, fino ad ora del croato, sarà preso da Calhanoglu. Il “nuovo” Milan quindi abbandonerà, temporaneamente, il 4-2-3-1, per passare al 4-4-2.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live