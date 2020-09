Notizie Milan – Sempre bloccata la trattativa per Bakayoko

MILANO – Nessun passo in avanti nella telenovela tra il Milan e il Chelsea per Bakayoko! Infatti, secondo quanto riportato da TuttoSport, la trattativa tra le due società per il centrocampista francese sarebbe sempre bloccata, nonostante le pressioni del giocatore: il classe ’94 vuole lasciare l’Inghilterra ed è deciso a tornare in Italia.

I Blues, però, non vogliono abbassare il prezzo del cartellino e non hanno intenzione di fare sconti ai rossoneri; dal canto suo, la dirigenza milanista non è disposta ad alzare ulteriormente l’offerta presentata ai londinesi. In questo modo, si è venuta a creare una situazione di stallo, che non sembra destinata a smuoversi. Pertanto, il Milan ha iniziato a guardarsi intorno, nella ricerca di un’alternativa a Bakayoko; i nomi più caldi sono quelli di Florentino Luis e Boubakary Soumaré.