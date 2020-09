Notizie Milan – Seduta mattutina prima del match con il Brescia

MILANO – Continua la preparazione del Milan! I rossoneri guidati dal mister Stefano Pioli stanno per affrontare una gara importante, quella del 17 settembre contro lo Shamrock Rovers: il match sarà valevole per il secondo turno preliminare di Europa League, dove ci si giocherà la permanenza nel torneo. Questo pomeriggio, inoltre, la squadra affronterà un’amichevole contro il Brescia, per mettere minuti nelle gambe.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, i diavoli hanno sostenuto una seduta di allenamento mattutina nonostante la partita di oggi pomeriggio. L’allenatore, infatti, vuole preparare al meglio i suoi ragazzi, in modo che possano arrivare pronti alle prossime sfide. Inoltre, la nota televisione satellitare ha affermato che nella lista UEFA del club non figurano i due nuovi acquisti Tatarusanu e Tonali: tuttavia, prima della gara che si disputerà in Irlanda, il Milan potrà inserirli e averli così a disposizione.