Notizie Milan – Scoppia il ‘caso Ahmedhodzic’ in Bosnia

MILANO – Anel Ahmedhodzic resta un obiettivo del Milan per gennaio, secondo quello che riporta il Sun. Il giocatore però è al centro di un caso, la sua famiglia e i procuratori avrebbero rotto con gli intermediari e il ragazzo avrebbe anche rifiutato la convocazione della Bosnia. Il motivo del no sarebbe legato alla paura di mettere in pericolo i suoi famigliari a causa del Covid-19, dura la reazione della federazione della sua nazionale, che potrebbero ricorrere all’Uefa. In tutto questo c’è sempre il mercato. Come detto Ahmedhodzic piace al Milan, ma nono solo. Sulle sue tracce dovrebbe esserci anche il Chelsea.