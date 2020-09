Notizie Milan – Scaroni, oggi nuovo tampone dopo il caso De Laurentiis

MILANO – Sky Sport ha riportato gli ultimi aggiornamenti sul vicenda De Laurentiis e la positività del presidente del Napoli al Coronavirus. Il numero uno della società partenopea, infatti, ha preso parte all’ultima assemblea di Lega, insieme a tanti sui colleghi e dirigenti del massimo campionato italiano. Nonostante avesse i primi sintomi da Covid-19. Una situazione che ovviamente ha avuto delle conseguenze e nelle scorse ore, o nei prossimi giorni, ci sarà un nuovo ciclo di tamponi per chi era presente in Lega. Anche Paolo Scaroni dovrà sostenere gli esami di rito. Oggi infatti il numero uno del Milan farà un nuovo tampone, nonostante non ci sia stato nessun contatto con il presidente del azzurro.