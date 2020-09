Notizie Milan – Sandro Tonali ha scelto la maglia numero 8

MILANO – Finalmente ci siamo, manca veramente poco all’ufficialità: Sandro Tonali sta per diventare un nuovo giocatore del Milan! Il centrocampista classe 2000 sta per arrivare dal Brescia, squadra in cui è cresciuto e in cui ha esordito tra i grandi del calcio italiano. Arriva ai rossoneri in prestito con diritto di riscatto, ma sembra destinato a vestire quei colori a lungo: per questo, la decisione sulla divisa non può essere lasciata al caso.

Infatti, secondo quanto riportato da Sky Sport, Tonali avrebbe scelto la maglia numero 8, una cifra molto importante nella storia recente del club. Quella casacca è stata indossata da un uomo che con i diavoli ha giocato dal 1999 al 2012, vincendo, tra le altre cose, due campionati e due Champions League: si tratta di Gennaro Ivan Gattuso, ex centrocampista e tecnico rossonero, campione del Mondo nel 2006 con la Nazionale. Il giovane Sandro, dunque, raccoglierebbe l’eredità di un grande, che ha fatto la storia del calcio italiano: chissà che anche lui non possa seguirne le orme.