Notizie Milan – Samir a Udinese Tv: “Sconfitta amara”

MILANO – Samir, difensore difensore in forza all’Udinese, ai microfoni di UdineseTv ha analizzato della Dacia Arena contro il Milan e non ha nascosto l’amarezza di un risultato cambiato, in peggio, soltanto negli ultimi minuti della gara:

“Abbiamo l’amaro in bocca per la partita, perché perdere così, dopo la gara che abbiamo fatto è davvero frustrante. Siamo caduti solo all’ultimo e questo è deludete dato che abbiamo lottato dall’inizio alla fine, senza demeriti. Riuscire a strappare almeno un punto sarebbe stato più giusto, ma adesso non possiamo abbatterci, dobbiamo alzare la testa perché comunque la gara con il Milan qualche cosa di buono ce la lascia. Certo conta il risultato e siamo dispiaciuti, ma per fortuna il campionato è solo all’inizio. Contro i rossoneri non puoi mollare, nemmeno un minuto, e noi dobbiamo migliorare. Possiamo diventare una squadra difficile contro cui giocare“.