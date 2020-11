Notizie Milan – Saelemaekers: “Sono in fiducia, vinciamo per Pioli”

MILANO – Alexis Saelemaekers ai microfoni di Sportmediaset, ha parlato di questo inizio di stagione, il suo e quello del Milan. Ecco che cosa ha detto il calciatore belga:

“Siamo in fiducia, anch’io e questo è molto importante per un calciatore. Il mister si fida e questo sta aiutando, senza la sua fiducia non se sarei riuscito a fare quello che ho fatto. Siamo una squadra diversa, proprio per questo, domenica contro il napoli vogliamo vincere. Pioli? Per lui non è un momento facile, vogliamo fare risultato per lui, ma mister Bonera è pronto per questa partita, ha fatto un bel lavoro con la squadra in questa settimana. Scudetto? Dobbiamo pensare partita dopo partita, quest’anno possiamo fare qualcosa d’importante“.