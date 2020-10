Notizie Milan – Saelemaekers ringrazia i tifosi rossoneri

MILANO – Alexis Saelemaekers, dopo la vittoria contro il Rio Ave, ha voluto dedicare un pensiero ai tifosi del Milan, sui suoi profili social. Ecco le sue parole.

“Grandissima sfida questa sera ragazzi! Felice per la vittoria dopo una partita difficile. Un passo avanti in questa competizione e non vedo l’ora di vestire la nostra maglia in Europa League. Grazie ai tifosi per il continuo supporto, sempre Milan!!”