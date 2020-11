Notizie Milan – Saelemaekers, il motivo della sua assenza

MILANO – Niente Milan-Lille per Alexis Saelemaekers. Il belga non è stato convocato da Stefano Pioli per la partita di questa sera, contro i francesi. Il motivo dell’assenza è di natura fisica, dato che l’ex Anderlecht ha accusato un leggero affaticamento e l’allenatore rossonero ha preferito preservalo in vista della sfida di campionato contro l’Hellas Verona, prossimo impegno di campionato per i rossoneri. Maglia di titolare per Castillejo quindi, che si giocherà le sue chance per tornare titolare. Lo spagnolo, infatti, ultimamente è retrocesso nelle gerarchie di Pioli. Il Milan quindi dovrà fare a meno di Saelemaekers.