Notizie Milan – Saelemaekers, il cartellino schizza alle stelle

MILANO – Arrivato a gennaio da ‘oggetto misterioso‘, è stato riscattato in estate con qualche dubbio che aleggiava ancora. Adesso invece Alexis Saelemaekers ha conquistato tutti, in primis Stefano Pioli che continua a schierarlo titolare. Operazione in 7 milioni di euro, tra prestito e riscatto, peri rossoneri. Oggi però il cartellino del belga vale almeno 20 milioni, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport. Una crescita che conferma l’ottima intuizione della dirigenza rossonera, con Maldini e Massara primi grandi sponsor del ragazzo. In un anno il suo valore è raddoppiato e strapparlo al Milan adesso è davvero complicato.