Notizie Milan – Rovella non vuole rinnovare con il Genoa

MILANO – La situazione intorno a Nicolò Rovella si fa sembra più ‘ingarbugliata’. Il centrocampista è esploso in questa prima parte di stagione al Genoa, tanto da essersi meritato l’interesse del Milan e di altre importantissime squadre. I rossoblù avevano già fiutato l’affare, ma il giocatore non sembra intenzionato a rinnovare con il club ligure. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport le sirene rossonere, ma anche quelle della Juventus, dell’Inter e della Roma, avrebbero portato i loro frutti. Con il giovane pronto al grande salto. Preziosi quindi rischia di perdere gratis il gioiellino e proprio per evitare questa eventualità sarebbe disposto ad accettare un’operazione ‘alla Romero‘. Come per il difensore infatti il Genoa starebbe studiando l’opportunità di vendere il centrocampista a gennaio sì, ma con l’opzione di trattenerlo in prestito fino al termine della stagione. Tutto questo a fronte di un corposo sconto, quasi inevitabile, sul prezzo del cartellino di Rovella.