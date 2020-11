Notizie Milan – Rovella, ci sono anche i rossoneri sul talento del Genoa

MILANO – Ha stregato tutti, in primis mister Maran. Nicolò Rovella del Genoa, oltre ad essersi preso a 18 anni una maglia da titolare con i rossoblù, ha catalizzato anche le attenzioni di mercato. Secondo quanto riporta il portale calciomercato.com, infatti, anche il Milan avrebbe messo gli occhi sul giovane centrocampista. Non ci sono solo i rossoneri, anche Juventus e Inter sono alla finestra, tutte ingolosite dalla possibilità di arrivare al calciatore a parametro zero. Dato che il su contratto con la società di Preziosi scadrà quest’estate. Il Genoa dal canto suo non è rimasto a guardare ed ha già gettato le basi per il rinnovo.