Notizie Milan – Rossoneri molto interessati a Nuno Mendes

MILANO – Il Milan sempre più scatenato sul calciomercato! La dirigenza rossonera sembra determinata a costruire una squadra molto competitiva per la prossima stagione: l’obiettivo è quello di tornare nell’Europa che conta e, per farlo, mister Pioli avrà bisogno di una rosa all’altezza.

In questi giorni si sta cercando un rinforzo per la fascia sinistra, che possa dare il cambio a Theo Hernandez. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, nelle ultime ore i rossoneri sarebbero molto interessati a Nuno Mendes dello Sporting Lisbona. Il giovane esterno portoghese è un classe 2002 e sarebbe un colpo in prospettiva, oltre che un investimento importante: infatti, il club della capitale lusitana richiede circa 25 milioni per l’acquisto del suo gioiellino. Si attendono sviluppi nei prossimi giorni: nel frattempo, il Milan sembra aver avviato i contatti con l’entourage del calciatore.