Notizie Milan – Robinson supera il problema al cuore e torna al calcio

MILANO – Antonee Robinson, nella scorsa sessione invernale di mercato, è stato davvero a un passo dal trasferirsi al Milan. Il suo trasferimento dal Wigan ai rossoneri saltò a causa delle visite mediche non superate dal terzino. Durante i test medici con il diavolo sono emerse delle complicazioni di natura cardiaca, ma adesso il peggio sembra essere definitivamente alle spalle. Il ventiduenne in questi mesi si è dovuto sottoporre a diversi test e trattamenti e adesso può tornare al calcio giocato, senza dovere sostenere ulteriori controlli. Il giocatore ha voluto esprime la sua gratitudine a chi lo ha tenuto in cura in questo periodo. Ecco le sue parole.

: «È stato un momento difficile. Vorrei esprime la mia gratitudine a tutti coloro che mi hanno supportato negli ultimi mesi, con un ringraziamento speciale al medico del club, Jonathan Tobin, allo staff medico e a tutto il team coinvolto al Liverpool Heart and Chest Hospital».

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live