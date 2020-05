Notizie Milan – Ripartenza: la situazione infortunati e squalificati

MILANO – Il Milan continua a preparasi in vista del ritorno in campo, previsto la metà di giugno. I rossoneri apriranno le danze, della ripartenza, con la semifinale di ritorno della Coppa Italia, a Torino, contro la Juventus. Il primo impegno in campionato, invece, è previsto per il 23 o il 24 di giugno a Lecce, contro i giallorossi di Fabio Liverani.

Stefano Pioli oggi ha ritrovato Kessie, l’ivoriano è risultato negativo anche al secondo tampone per il Coronavirus e di conseguenza è tornato ad allenarsi. Una buona notizia per il diavolo, dopo l’apprensione dei giorni di Zlatan Ibrahimovic, fermatosi per un infortunio. Lo svedese ne avrà per un mese, prima di poter tornare utile alla causa del club meneghino, che rimane in corsa per un posto in Europa.

Alla luce dei prossimi impegni stagionali, quindi, il Milan dovrà fare i conti anche con la situazione legata agli infortuni e le squalifiche. Ecco un focus, che prende in esame la partita contro la squadra di Maurizio Sarri e il primo impegno in Serie A.

Juventus-Milan:

Squalificati: Castillejo, Ibrahimovic, Theo Hernandez;

Diffidati: Kjaer, Krunic, Rebic, Theo Hernandez, Kessié, Calabria;

Infortunati: Ibrahimovic.

Lecce-Milan:

Squalificati: nessuno;

Diffidati: Musacchio, Romagnoli;

Infortunati: Ibrahimovic

