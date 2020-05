Notizie Milan – Ripartenza: il calendario dei rossoneri

MILANO – La stagione calcistica finalmente anche riparte in Italia. Il fischio d’inizio è previsto per prossimo 13 giugno, con le semifinali di ritorno della Coppa Italia, che vedrà il Milan impegnato a Torino, contro la Juventus. Poi sarà tempo di campionato, dal 20 giugno con il recupero del 25° turno, i rossoneri torneranno in campo il 23 o il 24 giugno contro il Lecce, in trasferta. Ecco il calendario completo degli impegni del diavolo, fino al termine dell’attuale stagione.

13 giugno Juventus-Milan (semifinale di ritorno Coppa Italia)

17 giugno finale di Coppa Italia *

23/24 giugno Lecce-Milan

27/28 giugno Milan-Roma

30 giugno/1 luglio SPAL-Milan

4/5 luglio Lazio-Milan

7/8 luglio Milan-Juventus

11/12 luglio Napoli-Milan

14/15 luglio Milan-Parma

18/19 luglio Milan-Bologna

21/22 luglio Sassuolo-Milan

25/26 luglio Milan-Atalanta

28/29 luglio Sampdoria-Milan

1/2 agosto Milan-Cagliari

* In caso di qualificazione

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live