Notizie Milan – Rinnovo Romagnoli, strada sempre in salita

MILANO – Strada sempre in salita per il rinnovo di Alessio Romagnoli con il Milan. Il capitano rossonero ha il contratto in scadenza nel 2022 e la trattativa, secondo quello che riporta la Gazzetta dello Sport, è tutt’altro che semplice. Il calciatore fa parte della scuderia di Mino Raiola e vista anche la situazione a Gigio Donnarumma, le trattative per un nuovo accordo ‘non saranno una passeggiata’. In ogni caso il Milan affronterà presto l’argomento, visto che a breve inizieranno le trattative per un nuovo accordo con l’estremo difensore rossonero.