Notizie Milan – Rinnovo Donnarumma: situazione delicatissima

MILANO – Il futuro di Donnarumma è avvolto sempre dalle nubi dell’incertezza. Il rinnovo con il Milan non è scontato è quello che filtra non induce all’ottimismo. In questo momento chi sembra tenere le redini del gioco è Mino Raiola, agente del calciatore, che sa perfettamente come i rossoneri non hanno intenzione di perdere il ragazzo a parametro zero. Secondo quanto riporta Tuttosport, il problema è sempre legato alle richieste dell’agente, vista anche la possibilità di una ricca commissione nel caso in cui l’estremo difensore si accasasse in un nuovo club senza esborsi per il cartellino. Per il momento

l’offerta di 6 milioni più ricchi bonus che portare portare l’ingaggio a superare i 7 milioni non basta.