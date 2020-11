Notizie Milan – Rinnovo Donnarumma, nuovi segnali positivi

MILANO – “Certo che ho voglia di vestire ancora a lungo questa maglia, ma parlerà il procuratore con la società. Non c’è nessun problema. Mino sa quello che deve fare, la società vedrà. Io mi godo questo momento“.

Queste le parole di Gigio Donnarumma a pochi minuti dal calcio d’inizio della partita contro la Fiorentina. Parole che fanno felici i tifosi rossoneri e che testimoniano quelle che sono le intenzioni dell’estremo difensore sul suo futuro. Addirittura nelle prossime settimane potrebbe essere definito il tutto e la dirigenza del Diavolo potrebbe are un super regalo di Natale ai suoi tifosi. Ad influire non c’è soltanto la voglia del portiere di continuare con il Milan, ma anche l’esaltante momento di forma della squadra e il primo posto in classifica in campionato. Il nuovo accordo dovrebbe essere firmato sull base di un quadriennale con stipendio fisso da 7 milioni più bonus.