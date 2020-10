Notizie Milan – Rinnovo Donnarumma: il punto di vista di Pioli

MILANO – C’è spazio anche per il rinnovo di Donnarumma, nella conferenza stampa di Stefano Pioli, l’allenatore del Milan ha risposto alla domanda sul futuro dell’estremo difensore rossonero. Ecco le sue parole:

“Donnarumma ? Ho trovato un ragazzo più grande rispetto alla sua età. La sua crescita è stata sempre costante e continua. Lavora con grande personalità e migliora sempre. Deve continuare così perché è già fortissimo ma ha ancora margini di crescita. Non sono preoccupato per il futuro: fin quando vedo i miei giocatori così attenti e sereni rimango ottimista. La società sta lavorando in una certa direzione“.