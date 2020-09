Notizie Milan – Richieste troppo alte del Lille per Soumaré

MILANO – Il Milan è ancora alla ricerca di un rinforzo a centrocampo! La società rossonera continua a trattare ad oltranza con il Chelsea per l’acquisto di Tiémoué Bakayoko, ma la strada sembra essere diventata molto ardua. Pertanto, la dirigenza ha iniziato a guardarsi intorno in cerca di un’alternativa valida, che avrebbe individuato in Boubakary Soumaré.

Secondo quanto riportato da TuttoSport, però, anche la pista per il giovane francese sembra essere molto difficile. Infatti, il Lille avrebbe delle richieste troppo alte per il centrocampista, che si aggirano intorno ai 30 milioni di euro. Il Milan, tuttavia, non vorrebbe spendere questa cifra neanche per Bakayoko; per questo, i rossoneri rimangono vigili in attesa di novità, per valutare la situazione.