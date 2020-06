Notizie Milan – Ricci, concorrenza dalla Bundesliga per il centrocampista

MILANO – Secondo quanto riporta il quotidiano Tuttosport, non c’è soltanto il Milan sul giovane centrocampista dell’Empoli. Anche Napoli e Fiorentina starebbero pensando al centrocampista diciottenne, ma non ci sarebbero soltanto i club di Serie A sul giocatore. Anche il Borussia Dortmund e il Lipsia avrebbero messo Samuele Ricci nel mirino. Al momento la squadra favorita sembra essere quella partenopea, che avrebbe messo sul piatto la miglior offerta, secondo i toscani. 15 milioni di euro più la possibilità di lasciare una altro il giocatore, in prestito, all’Empoli. Il Milan quindi dovrà guardarsi dalla concorrenza, oltre al fatto che dovrà presentare un’offerta altrettanto convincente.

