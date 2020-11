Notizie Milan – Reja: “Rosa giusta per avere ambizioni”

MILANO – Intervistato sulle frequenze di Rai Radio1, all’interno del programma Radio Anch’io lo sport. Edy Reja ha parlato del Milan, ecco che cosa ha detto il commissario tecnico dell’Albania:

“Il Milan è una squadra forte ora, grazie agli arrivi di Ibrahimovic e di Pioli, hanno fatto vedere un gran calcio, mettono una rabbia incredibile su ogni pallone e la rosa adesso è adeguata per avere ambizioni. Gennaio? Se ci sarà possibilità di aggiungere qualcosa non si faranno sfuggire questa possibilità. I rossoneri possono andare al di là della qualificazione per la Champions“.