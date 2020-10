Notizie Milan – Rebic verso il forfait, scalda i motori Brahim Diaz

MILANO – Brahim Diaz potrebbe giocare dal primo minuto il Derby di sabato prossimo. Il calciatore infatti è in ballottaggio con Leao e Saelemaekers sulla corsia mancina. Ante Rebic infatti non dovrebbe farcela a recuperare per la gara contro i nerazzurri, il croato è sempre alle prese con il problema al braccio, che lo ha fermato nell’ultimo periodo. Un’occasione d’oro per l’ex Real Madrid, che potrebbe mettere in mostra tutto il suo talento nella stracittadina. Pioli quindi ci starebbe pensando seriamente, dato che servirò una soluzione per sostituire l’ex Eintracht Francoforte.