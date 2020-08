Notizie Milan, Rebic si avvicina: contatti in corso con l’Eintracht

Notizie Milan – Gazzetta: Rebic vicino alla permanenza

Sono ore calde, in casa Milan, per la permanenza di Ante Rebic in rossonero anche nelle prossime stagioni. A riportare le ultime indiscrezioni, secondo cui il club rossonero sarebbe vicino all’accordo per l’acquisto a titolo definitivo dell’attaccante croato di proprietà dell’Eintracht Francoforte, è l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Dopo l’incontro di ieri a Casa Milan, in cui si è discusso del prolungamento del contratto, resta quindi da trovare un accordo economico con il club tedesco, che spara alto data la presenza di una percentuale sulla futura rivendita del 50% in favore della Fiorentina. Il Milan, forte della volontà del giocatore di restare in rossonero, è quindi fiducioso sulla buona riuscita dell’operazione, per il bene di tutte le parti in gioco.