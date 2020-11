MILANO – Due reti decisive, le prima due in maglia rossonera. Un anno Ante Rebic si prese il Milan contro l’Udinese e oggi tornerà ad affrontare i bianconeri. Partirà però dalla panchina, il croato ha recuperato dall’infortunio patito contro il Crotone, ma non è la meglio della forma, anche se negli ultimi allenamenti ha lavorato bene, come confermato da Stefano Pioli, ieri in conferenza stampa.