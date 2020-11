Notizie Milan – Rebic, occasione dal primo minuto?

MILANO – L’infortunio al gomito sembra essere ormai alle spalle e Ante Rebic è pronto a riprendersi il Milan. Contro l’Hellas Verona il croato potrebbe partire del primo minuto. Il campo a dire il vero lo ha già ritrovato, mezz’ora in Europa League, contro il Lille. Non la migliore gara a dire il vero, dopo l’infortunio di Crotone, ma in ogni caso il suo rientro è stato molto importante e Stefano Pioli adesso ha più scelte sulla fascia sinistra, non che Rafael Leao abbia fatto rimpiangere Rebic. Con i gialloblù di Juric quindi Rebic potrebbe tornare titolare dopo i tanti giorni d’assenza.