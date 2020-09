Notizie Milan – Rebic: la Fiorentina attende informazioni

MILANO – Il portale FirenzeViola ha fatto il punto sulla posizione della Fiorentina, in merito all’operazione che ha portato Rebic a titolo definitivo al Milan. La società viola, infatti, ai tempi del trasferimento in Germania del croato aveva inserito nell’accordo con l’Eintracht Francoforte una clausola sul 50% della futura rivendita del giocatore. secondo la fonte la società gigliata è in attesa di sapere le cifre dell’operazione prima di intraprendere altre strade, come quella legale. In questo momento la Fiorentina non ha ricevuto alcun tipo d’informazione dai due club, Milan compreso. Nelle prossime ore o nei prossimi giorni dovrebbero arrivare delle novità su questo frangente.