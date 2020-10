Notizie Milan – Rebic, ecco quando dovrebbe tornare il croato

MILANO – Ante Rebic, il calciatore del Milan è ancora fermo per infortunio e non ha preso parte alla partita contro la Roma, a San Siro. Il rientro del croato avverrà forse per il match di giovedì in Europa League contro lo Sparta Praga. Ovviamente dalla panchina. nel frattempo però Rafael Leao non ha fatto rimpiangere l’ex Eintracht Francoforte sulla fascia sinistra, facendo registrare due nuovi assist per i suoi compagni di squadra. Si attendono nuovi esami per Rebic, che chiariranno ulteriormente i tempi di recupero della punta esterna.