Notizie Milan – Rebic, contro il Lecce per riscattare la Coppa Italia

MILANO – Nonostante un cartellino rosso, che è costato carissimo al Milan in Coppa Italia, Ante Rebic guiderà l’attacco dei rossoneri anche in campionato. Il croato a chiesto scusa prima in privato al proprio tecnico Stefano Pioli e poi al resto della squadra, pubblicamente nello spogliatoio. Gesti che hanno portato a non sanzionarlo con una multa e l’ex Eintracht ci sarà alla ripresa della Serie A, anzi il peso dell’attacco del diavolo sarà sulle sue spalle, dato che Zlatan Ibrahimovic è ancora fermo per infortunio. Quindi non è cambiato nulla, nemmeno le gerarchie dell’allenatore del Milan, che crede nell’ex Eintracht Francoforte e sa perfettamente che la corsa all’europa passa dai piedi, ma anche dalla testa, del calciatore.

